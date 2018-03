Aperitivo letterario in biblioteca per la Festa della donna a Castelnuovo del Garda

In occasione della Festa della donna, gli assessorati alle Pari opportunità e alla Cultura del Comune di Castelnuovo del Garda promuovono per venerdì 9 marzo, alle 19, un aperitivo letterario in biblioteca con la giornalista e scrittrice veronese Giovanna Benini, autrice del romanzo epistolare Il coraggio di un madre (Edizioni03).

Dopo il libro-inchiesta del 2009 sulla vicenda Marsiglia Intervista a… (Bonaccorso editore), un documentario su Capo Verde e un reportage sui cinquant’anni di attività di un ospedale rurale in Uganda, nella Missione Comboniana di Angal (entrambi disponibili sul suo blog), Benini torna alla scrittura con una nuova veste stilistica.

Nel libro Il coraggio di un madre una figlia si racconta alla mamma, dando particolare rilievo alla realizzazione in età adulta dei suoi sogni di bambina, coniugando l’attitudine professionale con le esigenze intime e spirituali di una donna che dell’amore riesce a fare un motivo fondante della propria esistenza.

L’ospedale di Angal occupa un ruolo centrale nel romanzo di Giovanna Benini, peraltro già membro dell’associazione Amici di Angal.

Partecipa Adriana Zaccaria, autrice della serigrafia Proteggimi, che illustra la copertina del libro.

Conduce l’incontro Cinzia Inguanta, che ha firmato la prefazione.

Seguirà un aperitivo con l’autrice che firmerà copie del suo libro. Ingresso libero.