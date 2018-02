Aperitivo "Black & White": Chapati al Cañara

In occasione del consueto appuntamento del mercoledì sera presso il Circolo Arci Cañara, l’aperitivo “Black & White”, siamo felici di annunciare la presenza della nostra associazione e, in esclusiva, gli chefs rifugiati Qazi e Manzoor!



Mercoledì 28 febbraio l’aperitivo del circolo verterà sul tema della cucina #pakistana, portando in #Veronetta chapati, channa masala e altre specialità dall’Oriente!

Durante la serata ci sarà un momento per la presentazione della nostra associazione, dei suoi progetti e dei nostri due eventi che riguarderanno tutta la cittadinanza veronese, in programma per il 21 marzo e il 14 aprile. Ad intrattenerci con la sua super musica ci sarà DJ LEO (Leonardo Zanfretta)che da sempre ci accompagna durante i nostri eventi e rendendoli unici!



La partecipazione all’evento è gratuita con offerta libera. L’intero incasso della serata verrà devoluto a One Bridge To Idomeni onlus per finanziare i progetti lungo la rotta balcanica e per sostenere l’integrazione dei due magnifici chefs pakistani.

Il progetto viene sostenuto da donazioni continue, e anche tu puoi aiutarci a sostenere la campagna WE ARE HUMAN:

IBAN: IT86 C050 1812 1010 0000 0240 510

Causale: Progetto Serbia​

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA ARCI 2017/18

È possibile tesserarsi dopo aver compilato la richiesta di adesione al circolo a questo indirizzo: http:// circoloarcicanara.altervista. org/adesione.php



Sarà successivamente possibile ritirare la tessera direttamente al circolo, presentando un documento d'identità.



Il costo della tessera è di 10 Euro

(fonte foto Facebook)