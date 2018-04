Aperitivo e astronomia sul roof garden dell'Hotel Corte Ongaro

Venerdì 27 aprile l'Hotel Corte Ongaro apre il suo bellissimo Roof Garden al pubblico, per il primo di una serie di incontri di musica, teatro e cultura la cui programmazione settimanale si svilupperà per l'intera estate sino ai primi mesi autunnali.



A partire dalle ore 18:00 il Lounge Bar sarà aperto per un aperitivo lungo, con musica dal vivo e buffet.

Alle ore 21:00 potrete partecipare ad una lezione sull'astronomia a cura del Circolo Astrofili Veronesi, il cui focus saranno le costellazioni. Seguirà l’osservazione guidata del cielo, con i telescopi.

L’ingresso è gratuito, previa registrazione online o in sede la sera dell’evento.

Di seguito il link per la registrazione.