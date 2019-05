"Aperiteatro" al rifugio Telegrafo con la rappresentazione del IV atto di "Terra Matta"

Rappresentazione del IV atto di Terra Matta sulla terrazza del Rifugio Telegrafo.

L'affascinante storia di Vincenzo Rabito, adattata, diretta e interpretata da Stefano Panzeri.

Sabato 20 luglio, alle 17:30. Sarà occasione per gustare un aperitivo di prodotti del Marchio Del Baldo



Per conoscere tutte le info siete invitati a controllare la pagina del Rifugio Telegrafo: https://www.facebook.com/RifugioTelegrafoMonteBaldo/

Per conoscere i sentieri che portano al Rifugio: https://sites.google.com/site/equipenatura/rifugio-telegrafo-come-arrivare