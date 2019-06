Apericena con il progetto "Teach Me" per garantire istruzione a bambine e bambini indiani

Sabato 29 giugno presso lo Sporting Club di Arbizzano si svolgerà un apericena solidale in sostegno del progetto di NADIA onlus denominato "Teach Me - Together for Education". Questo progetto di cooperazione e sviluppo internazionale si occupa di garantire il diritto all'istruzione a centinaia di bambine e bambini indiani che vivono nel distretto povero di Howrah, vicino a Calcutta, in India. Durante l'evento si potrà cenare a buffet con consumazione inclusa, grazie alla ristorazione di Lollo's group.

Inoltre, ci si potrà immergere nelle magiche atmosfere dell'India, della caotica Calcutta e della vitalità della scuola Christ Raja School, attraverso le immagini della mostra fotografica allestita. Le foto sono state fatte direttamente dai nostri volontari.

La serata sarà accompagnata da musica live con il cantautore Marco Belluzzo accompagnato da Chiara Bincoletto e successivamente dal gruppo rock-pop Offline MD Rockband. Non mancheranno bellissimi tessuti e oggetti indiani da portare a casa con una piccola donazione donazione ed altre sorprese!

Siete tutti invitati.