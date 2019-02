Da Passo Fittanze a Malga Lessinia, apericena con le ciaspole ai piedi e tanta musica

Sabato 16 febbraio ciaspolata "apericena" con musica in malga e tanto divertimento sulle nevi dell'alta Lessinia. A grande richiesta ritorna l'evento speciale con le ciaspole ai piedi: un'imperdibile ciaspolata "apericena" da Passo Fittanze a Malga Lessinia!

Si inizia con l'aperitivo al bar Passo Fittanze, dove le ragazze Dal Corso ci delizieranno con la loro ospitalità; subito dopo indosseremo le ciaspole e partiremo quindi alla volta del Rifugio Malga Lessinia dove ci aspetta un ricco buffet con gnocchi malga, formaggi, salumi e dolci della casa.

Ma non è finita qui: TAZZA IN ALLUMINIO marchiata "Alta Lessinia" in omaggio, super lotteria e tanta bella musica per ballare e divertirsi tutti insieme! Ti consigliamo di non pensarci tanto... invita subito gli amici e prenota subito il tuo posto!

Programma della serata

Ore 19,00 - Aperitivo al bar Passo Fittanze

Ore 19,30 - Consegna ciaspole e partenza escursione

Ore 21,15 - Arrivo al Rifugio Malga Lessinia

Ore 21:30 - cena a buffet e musica in malga

Ore 23,00 - Partenza dal rifugio

Ore 00:30 - Arrivo alle auto

Per informazioni o richieste chiama il numero: 320 0736306

(fonte AltaLessinia)