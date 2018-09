Anziano…a chi? Il coraggio di essere curiosi

Invecchiare è sia un processo fisiologico, sia una forma mentis che, se coltivata opportunamente, permette di “aggiungere vita ai giorni e non giorni alla vita”. Obiettivo della formazione è quello di portare i partecipanti a scoprire la ricchezza del “diventare anziano”, preparandosi per vivere al meglio questa età della vita. Lo faremo ripercorrendo la storia della figura biblica di Sara.



NOTE ORGANIZZATIVE

Domenica 14 Ottobre 2018

Orario: 09.30-16.30 (con pausa pranzo)

Conduttrice: dott.ssa CHIARA ROSSI, Counsellor Professionista, Teologa

Quota di partecipazione: euro 50,00 + IVA



Per informazioni ed iscrizioni, si prega di rivolgersi alla Segreteria Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30

per telefono: 045 913765 o via mail: centrocamilliano@sentieriformativi.it