Any Other live a Verona per un concerto imperdibile al Teatro Camploy

Any Other non si ferma mai. Non è passato nemmeno un anno e mezzo dalla release di "Two, Geography" ma Adele Nigro di strada ne ha fatta tantissima: dalla data di uscita del suo secondo disco ufficiale il progetto della polistrumentista veronese non si è fermato un secondo, tra concerti, evoluzioni e attestati di stima raccolti ad ogni latitudine. Assolutamente da non perdere il suo prossimo concerto a Verona presso il Teatro Camploy, in programma il 25 marzo 2020 alle ore 21.

Any Other ha suonato più volte in Italia, Europa e Regno Unito, ha fatto un tour asiatico che si è diviso tra Cina, Giappone e Taiwan, è stata invitata per degli showcase in alcuni dei festival più prestigiosi al mondo (dal Primavera Pro al The Great Escape, passando per Eurosonic e Reepherbhan), è una delle tre artiste italiane selezionate per il programma KeyChange 2020, una campagna internazionale per supportare artisti emergenti con l’impegno di raggiungere la parità di genere entro il 2022.

È diventata anche una delle Ragazze di Porta Venezia di Myss Keta, e, per concludere al meglio l’esperienza di “Two, Geography” Adele ha deciso di riportare sul palco Any Other, questa volta in un’inedita versione acustica a sei. "Any Other Sextet" infatti è un concerto specialissimo, con le canzoni dei due album di Any Other riarrangiate da Adele per chitarra, wurlitzer, viola, violoncello, flicorno e sassofono.

Cinque sole date in teatro (i posti sono limitati per cui è caldamente consigliata la prevendita), da Milano a Catania passando per Verona, Firenze e Roma, che vedranno Adele dividere il palco con Marco Giudici, parte del progetto dal primo album, e una nuova formazione formata da Federica Furlani, Eleuteria Arena, Paola Fecarotta e Laura Agnusdei.

Informazioni e contatti

I biglietti saranno disponibili su circuiti Ticketone e Unicredit – Geticket dalle ore 11 di venerdì 31 gennaio. Posto unico 15 euro + prev.

Web: http://www.eventiverona.it/index.php/event/any-other/

- https://www.facebook.com/anyotherband/

Evento Facebook