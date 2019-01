Any Other live al Colorificio Kroen presenta il suo ultimo album

Nuovo album per Any Other a.k.a Adele Nigro, astro nascente della musica italiana di vocazione più esterofila. Dall’indie rock di stampo anni ’90 che ne aveva caratterizzato gli esordi, si è via via spostata verso una formula più matura e personale e che mischia canzone d’autore con influenze jazz e avant.

In apertura Urali, la chitarra più pesante ed emotiva della romagna. Arriva al Colorificio in formazione full band per presentare il nuovissimo terzo disco "Ghostology".

Sabato 26 gennaio

ANY OTHER

(indie rock / songwriting | 42Records)

URALI

(doom folk / indie | To Lose La Track / General Soreness)