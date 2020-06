Per la rassegna "Villafranca non si arrende" in scena Antonio Rezza e Flavia Mastrella

Il prossimo 13 luglio 2020 a Villafranca di Verona presso il Castello scaligero Antonio Rezza e Flavia Mastrella saranno protagonisti dello spettacolo "Fratto X", all'interno della rassegna "Villafranca non si arrende". Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.15.

sul palco: Antonio Rezza e Ivan Bellavista

autori: Antonio Rezza e Flavia Mastrella

assistente alla creazione: Massimo Camilli

"FRATTO X"

ANTONIO REZZA - Poeti dell’assurdo, protagonisti di duetti al limite del nonsense e di una comicità dirompente. Lo spettacolo di Flavia Mastrella e Antonio Rezza mostra i due interpreti (Rezza e Bellavista) anticonvenzionali, irrequieti, cantori dell’insensatezza e dell’assurdo. Una forma d’arte che porta il pubblico in un mondo folle da cui viene catturato grazie a battute fulminanti e sdoppiamenti dall’effetto esilarante.

Tra i più grandi rappresentanti del teatro italiano, personaggio d’avanguardia, Antonio Rezza nel luglio 2018 riceve dal Festival Internazionale di teatro della Biennale di Venezia il Leone d’Oro alla carriera insieme a Flavia Mastrella, con la seguente motivazione: «Antonio Rezza – recita la motivazione ufficiale del premio, sottoscritta dal presidente della Biennale Paolo Baratta e dal direttore Antonio Latella – è l’artista che fonde totalmente, in un solo corpo, le due distinzioni di attore e performer, distinzioni che grazie a lui perdono ogni barriera, creando una modalità dello stare in scena unica, per estro e a tratti per pura, folle e lucida genialità. Flavia Mastrella è l’artista che crea habitat e spazi scenici che sono forme d’arte che a sua volta Rezza abita e devasta con la sua strepitosa adesione; spazi che abita e al tempo stesso scardina, spazi che diventano oggetti che ispirano vicende e prendono vita grazia alla forza performativa del corpo e della voce di Rezza. Da questo connubio sono nati spettacoli assolutamente innovativi dal punto di vista del linguaggio teatrale».

Informazioni e contatti

Biglietti:

Prima platea: 22 euro + d.p. 3 euro

Seconda platea: 18 euro + d.p. 2 euro

Web: www.eventiverona.it

Mail: info@eventiverona.it