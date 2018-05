Antonella Boralevi presenta in Feltrinelli il suo thriller al femminile "La bambina nel buio"

Venerdì 18 maggio, ore 18.30 presso la libreria la Feltrinelli, ANTONELLA BORALEVI presenta La bambina nel buoio. Antonella Boralevi ha scritto un romanzo potente, una storia a cui non si può sfuggire. Un noir incalzante che svela i segreti del cuore delle donne e affronta con coraggio i temi cruciali dell’anima contemporanea. E ci dice che l’unica salvezza è l’amore.



1985. In una splendida villa della campagna veneta, Paolo e Manuela festeggiano i loro venti anni di matrimonio. Hanno una bambina dolcissima di undici anni, Moreschina. Tutta la buona società di Venezia è accorsa alla loro festa. Camerieri in guanti bianchi, champagne nei calici di cristallo, danze, flirt, pettegolezzi, allegria. Eppure, dentro la gioia, vibra una nota di inquietudine. Un’ansia che cresce a ogni pagina. La festa finirà con una tragedia indicibile. 32 anni dopo, una inglesina di trent’anni, Emma Thorpe, sbarca a Venezia. Si porta dietro un segreto. E finisce in un Palazzo sul Canal Grande, che nasconde più segreti di lei. Il proprietario è il Conte Bonaccorso Briani. Un uomo durissimo, solitario e misterioso. Il destino mette sulla strada di Emma un seducente commissario siciliano, incallito sciupafemmine. Indagano insieme in una Venezia affascinante e insolita, avvolta dalla nebbia, frustata dalla pioggia di novembre. In un crescendo di tensione e colpi di scena, il mistero di tanti anni prima trova finalmente soluzione. È il mistero del buio che tutti ci abita.

«Antonella Boralevi conosce le anime per averle frequentate e quindi gli abissi neri che possono conservare la proprio interno. Questo suo romanzo è il viaggio di una grande narratrice nel buio più profondo» (MAURIZIO DE GIOVANNI)