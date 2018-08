Antichi codici di astronomia nella notte di San Lorenzo in mostra alla Biblioteca Capitolare

Il tema dell’esposizione temporanea di venerdì 10 agosto organizzata dalla Biblioteca Capitolare in collaborazione con Fondazione Discanto prenderà ispirazione dalla Notte di San Lorenzo, tradizionalmente dedicata al cielo stellato: saranno infatti esposti alcuni rari e preziosi testi di astronomia e astrologia, testimoni del fascino che da sempre le stelle esercitano sull’uomo e dei vari e continui tentativi di interpretarne il movimento: tra precisi calcoli matematici, risvolti filosofici, ricerca di corrispondenze astrali nella vita quotidiana.

Dai trattati sullo zodiaco a quelli sulle fasi lunari, dagli antichi planetari ricchi di simboli misteriosi alle dissertazioni scientifiche che seguirono gli studi rivoluzionari di Copernico e Galileo, il patrimonio della Biblioteca Capitolare offre al visitatore una panoramica del percorso affascinante e travagliato di questa scienza e dei suoi esponenti, alla ricerca del proprio posto nell’universo con lo sguardo rivolto al cielo.



Anche per questo evento è stato organizzato un laboratorio ludico-didattico per i più piccoli. La “Capsula del tempo”, un’attività dedicata appositamente a bambini di età compresa fra i 5 e i 12 anni, che avrà luogo nel suggestivo chiostro dei Canonici in tre diversi turni: alle ore 18.00, 19.00 e 20.00. I giovani visitatori dovranno decifrare un messaggio criptato che li aiuterà a scoprire i segreti del cielo nella notte delle stelle cadenti.

Il biglietto per gli adulti sarà di 10 euro a persona, 7 per i bambini (gratuito per il secondo bambino accompagnato da due adulti).



INFO EVENTO

Biblioteca Capitolare di Verona (ingresso Piazza Duomo 19)

Orario visite: 18:00, 19:00, 20:00

Orario laboratori didattici: 18:00, 19:00, 20:00

Ingresso adulti: euro 10

Ingresso bambini: euro 7 (2 genitori con 2 bambini: un bambino entra gratis)

Prenotazione consigliata

Info e prenotazioni: Tel. 045 8538071 - info@capitolareverona.it

