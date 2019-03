Gli antichi codici di astronomia, esposizione temporanea alla Biblioteca Capitolare

A grande richiesta la Biblioteca Capitolare, in collaborazione con Fondazione Discanto e con il patrocinio del Comune di Verona, ripropone l'esposizione temporanea dedicata ai suoi preziosi testi di astronomia e astrologia.



Sebbene oggi l’astronomia sia riconosciuta come una vera e propria scienza che si occupa dell’osservazione e della spiegazione dei fenomeni celesti, mentre l’astrologia è considerata una pseudoscienza che basa le proprie teorie su un sistema di credenze non comprovato, fino al Seicento la situazione era nettamente diversa. Prima della rivoluzione copernicana astronomia e astrologia erano un’unica disciplina che aveva lo scopo di scoprire i segreti del cielo e la loro influenza sulla vita di tutti i giorni.

I testi esposti, che abbracciano un arco di tempo che va dal Medioevo fino al XVII secolo, sono testimoni del fascino che da sempre le stelle esercitano sull’uomo e dei vari e continui tentativi di interpretarne il movimento tra precisi calcoli matematici, risvolti filosofici, ricerca di corrispondenze astrali nella vita quotidiana. Dai trattati sullo zodiaco a quelli sulle fasi lunari, dagli antichi planetari ricchi di simboli misteriosi alle dissertazioni scientifiche che seguirono gli studi rivoluzionari di Copernico e Galileo, il patrimonio della Biblioteca Capitolare offre al visitatore una panoramica del percorso affascinante e travagliato di questa scienza e dei suoi esponenti, alla ricerca del proprio posto nell’universo con lo sguardo rivolto al cielo.

In entrambe le giornate sono previsti un turno di visite guidate al mattino (11:30) e un turno il pomeriggio (16:00) al prezzo di 10 euro. Nelle fasce orarie 10:30-11:30 e 12:30-15:00 sarà invece possibile accedere all’esposizione senza guida al prezzo di 5 euro.



Sabato 16 marzo, alle ore 16.00, è stato organizzato un laboratorio ludico-didattico per i più piccoli. Nel cielo gli uomini fin dall’antichità identificavano dei gruppi di stelle con figure di animali, persone e oggetti e ad esse legavano fantasiosi racconti di cui ancora oggi troviamo delle tracce nei nomi delle costellazioni. Nel corso dell’attività ludico-didattica intitolata “Capsula del tempo” i bambini di età compresa fra i 5 e i 12 anni avranno modo di scoprire i segreti delle stelle fra mitologia e teorie scientifiche decifrando un messaggio arrivato dal passato. Il prezzo del laboratorio è di 10€ a bambino, ma sono attive numerose promozioni per fratelli e genitori. Anche in questo caso è consigliata la prenotazione.

Informazioni e contatti

Biblioteca Capitolare di Verona (ingresso Piazza Duomo 19)

Sabato 16 e Domenica 17 marzo 2019

Orario visite guidate: 11,30 e 16,00

Ingresso visita guidata: euro 10 (gratuito fino ai 14 anni)

Orario ingresso senza visita guidata: dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 12:30 alle 16:00

Ingresso senza visita guidata: 5 euro

Laboratorio didattico (sabato 16 ore 16.00): 10 euro*

* PROMOZIONI FAMIGLIE

- Sconto fratelli: sconto del 50% sul secondo biglietto (5€ anziché 10€)

- Sconto famiglia: sconto del 30% ai genitori dei bambini che parteciperanno all'attività (7€ per la visita guidata anziché 10€)



Prenotazione consigliata per le visite guidate e per il laboratorio didattico

tel. 388 5758902 - info@capitolareverona.it