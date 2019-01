Antichi abitanti della Spianà. La via Postumia da Santa Lucia a Santa Anastasia, le necropoli e le fornaci

A grande richiesta finalmente al via il ciclo di incontri interattivi e visite guidate sulla storia del nostro territorio, organizzato dall’Associazione CTG “LeAli”. Igino Mengalli, presidente dell’Associazione Santa Lucia, esperto storico dal coinvolgente eloquio alla Piero Angela, svelerà piccoli e grandi misteri come:

Cosa ci fa una moneta in ogni tomba romana?

Il sesterzio della “Spianà”, futura moneta unica europea?

“Tutte le strade portano a Roma” E la Postumia, allora?

Perché la “Spianà” si chiama “Spianà”?

Perché “San Massimo all’Adige”? Si è spostato l’Adige o San Massimo?

Costa, Clivio, Chievo, Clivense questa sequenza suscita qualche domanda?

Immagini, video, e testimoni diretti degli scavi archeologici contribuiranno ad animare la serata che si terrà venerdì 18 gennaio 2019, nel Salone don Fiorini, in via Brunelleschi 6 Verona, zona Stadio, sotto la chiesa.



Non mancherà un sentito momento di ricordo per l’archeologo Peter Hudson recentemente venuto a mancare, uno dei più importanti archeologi del nostro secolo, colui che ha fatto tanto anche per Verona, e in seguito alla scoperta dei reperti ritrovati da soci dell’Associazione Santa Lucia, ha effettuato il primo sondaggio in località Spianà, per divenire poi direttore degli scavi delle antiche fornaci romane della Spianà.



Il successivo appuntamento sarà venerdì 1 febbraio 2019, stessa sede, tema:



“La via Gallica dall’età romana al Medio Evo – Importanza della strada nell’economia dei territori nella zona della Spianà”



Relatori: Davide Peccantini, presidente dell’Associazione Quartiere Attivo, ed Igino Mengalli.



Seguirà il programma per gli incontri relativi agli altri periodi storici e per le visite guidate.



Questa iniziativa è il frutto della collaborazione dell’Associazione CTG “Le Ali”, Associazione Santa Lucia, Associazione Quartiere Attivo, Associazione Easy Green Verona progetto “Via Albere Verona, antica via Postumia, Necropoli Albere Spianà e antica fornace romana”, promuove il turismo che accresce la cultura di chi lo pratica perché aiuta ad incontrare, scoprire e conoscere le persone, l’arte, la storia, la natura, le tradizioni e i modi di vita di realtà e ambienti diversi.



L’invito è rivolto a tutti – ingresso gratuito – non ci sono barriere architettoniche che impediscono l’accesso per disabili su sedia a rotelle.



per informazioni info@ctgleali.it