Musica, divertimento e specialità enogastronomiche con l'antica sagra di Sant'Antonio a Caldierino

Dal 14 al 18 giugno 2019 è in arrivo l'antica sagra di Sant'Antonio a Caldierino. Due palchi per garantirvi maggior offerta musicale. Vi saranno poi tante specialità enogastronomiche da gustare, immancabili giochi gonfiabili per i bimbi e un ampio e comodo parcheggio all'arrivo.

Il programma

VENERDÌ 14 GIUGNO 2019



PALCO 1: ore 21.00 serata liscio con STEFANIA & MAMMA MIA BAND



PALCO 2: ore 21.00 serata latino e lezione di Kizomba per tutti con ELENA E SIMONE

SABATO 15 GIUGNO 2019



PALCO 1: ore 20.00 esibizione di ballo degli allievi di ART DANCE



PALCO 1: ore 21.00 serata liscio con I MAGNIFICI



PALCO 2: ore 21.00 serata dance con dj set OLLI



DOMENICA 16 GIUGNO 2019



ore 10.00 Santa Messa Patronale presso la Chiesa di Sant’Antonio da Padova e processione per le vie del paese con la statua del Santo accompagnati dalle note della Banda Alpina Città di Caldiero



ore 12.00 APERITIVO IN PIAZZA in collaborazione con Avis Caldierino e Caldiero



ore 17.30 BABY SHOW animato dal “Gruppo Adolescenti Caldierino” con truccabimbi, musica, divertimento e tante risate. A seguire un delizioso nutella party.



PIAZZA: ore 19.30 serata folk popolare con CONTRADA LORÌ



PALCO 1: ore 21.00 serata liscio con SERGIO CREMONESE

LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019



PALCO 1: ore 21.00 serata liscio con SUSANNA PEPE



PALCO 2: ore 21.00 serata country con VANIA e dj MARY McRy



MARTEDÌ 18 GIUGNO 2019



PALCO 1: ore 20.00 spettacolo della Banda Alpina Città di Caldiero in collaborazione con il GRUPPO MAJORETTES DI GREZZANA (VR)



PALCO 1: ore 21.00 serata liscio con ORNELLA NICOLINI



ore 23.00 estrazione dei premi della lotteria

(fonte Facebook Antica Sagra di Sant'Antonio a Caldierino)