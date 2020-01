"La pizza è la pizza", un evento unico per assaggiare la ricetta che ha conquistato il mondo

Venerdì 10 gennaio 2020, la città scaligera ospiterà la presentazione del libro, edito da Book4Business, La Pizza è Pizza - Il segreto che ha reso “L’Antica Pizzeria da Michele” un brand riconosciuto in tutto il mondo, a firma di Davide Ippolito, noto consulente di aziende e organizzazioni italiane, specializzato in Reputation Marketing.

L’evento si svolgerà nella sede veronese de L’Antica Pizzeria da Michele, in Stradone Porta Palio 20, e promette di non essere un semplice dialogo con l’autore. È infatti prevista una degustazione finale gratuita che permetterà a tutti di assaporare l’autentica pizza napoletana di Michele, con la forza della sua ricetta rimasta invariata dal 1870.

Oltre all’autore, sarà presente all’evento Alessandro Condurro, discendente del fondatore Michele Condurro e CEO di Michele In The World, la società che ha permesso all’Antica Pizzeria da Michele di andare oltre i confini di Napoli, divenendo un brand riconosciuto a livello globale, presente coi suoi ristoranti in Giappone, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti e a Dubai, oltre che nelle principali città italiane. Dialogherà con Davide Ippolito e con Alessandro Condurro, Bruno Chiavazzo, giornalista e autore di titoli quali Da Gutenberg a Zuckerberg o Capitani Coraggiosi. 10 industriali, 10 idee.

«Il libro è nato per raccontare una storia attuale di successo, che trova però le sue basi nelle radici forti di una tradizione ultrasecolare, - così spiega l’autore Davide Ippolito - e ho scelto di farlo non per dare sfogo al mio sangue napoletano, quanto per divulgare un case study che mette in risalto l’impatto vincente della reputazione sulla costruzione di un brand». Per farlo, Ippolito ha scelto di dare innanzitutto voce alla famiglia Condurro e in particolare ad Alessandro, protagonista della trasformazione in brand globale della più popolare e semplice delle ricette.

La Pizza è Pizza è infatti un libro-intervista, impostato come quattro chiacchiere con Alessandro Condurro. Il botta e risposta è però introdotto da un breve percorso storico sull’alimento pizza in generale e, soprattutto, sulle diverse generazioni della famiglia Condurro che hanno contribuito a costruire l’innegabile storia di successo. Interessante, poi, la parte del libro che analizza il perché proprio l’Antica Pizzeria da Michele sia riuscita a posizionarsi come brand più rappresentativo della pizza napoletana nel mondo, arrivando a comparire persino nelle produzioni cinematografiche hollywoodiane.

Continua Ippolito: «Ho cercato di rendere giustizia con le parole all’antica ricetta di Michele Condurro e all’impegno della sua famiglia. Per fortuna, quando le parole falliscono, il gusto viene in nostro soccorso. Sono certo che, con la degustazione finale, il segreto del successo di Michele sarà chiaro a tutti». Appuntamento dunque a venerdì 10 gennaio 2020, start ore 18.30.

Informazioni e contatti

Web: https://www.damicheleverona.com/