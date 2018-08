Torna l'imperdibile appuntamento con l'Antica Fiera di Sommacampagna

L'Antica Fiera di Sommacampagna ha luogo, tradizionalmente, l'ultimo fine settimana del mese di agosto. Oltre ai tradizionali stand enogastronomici, potrete trovare il lunapark, spettacoli musicali ogni sera nelle tre diverse piazze, via dell'artigianato e dei sapori, il concorso di disegno madonnaro per i bambini e la tradizionale esposizione di macchine agricole.



L'Antica Fiera nasce come fiera agricola e mantiene nel tempo il tradizionale appuntamente del grande lunedì della fiera, con il mercato, la mostra di macchine agricole, di bovini e di animali da cortile in Villa Venier.

Inaugurazione ufficiale venerdì 24 Agosto ore 19,30.

Tutte le sere funzioneranno stand enogastronomici con piatti tipici della tradizione in Piazza Carlo Alberto, pizza sotto le stelle nel cortile della Parrocchia. Musica dal vivo in Piazza Castello, in via Gidino e Piazza Roma. Sapori e artigianato in Via Gidino, Angolo dell'arte Oratorio e Piazza Roma.