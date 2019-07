Torna dal 25 al 30 luglio a Isola della Scala l’antica Fiera di San Giacomo e Sant’Anna. La festa quest’anno verrà aperta da una ricorrenza storica: giovedì 25 luglio alle 20 in Abbazia, si terrà la messa presieduta dal Vescovo di Verona, Monsignor Giuseppe Zenti, in occasione del 400° anniversario della consacrazione della chiesa isolana. Al termine della celebrazione i festeggiamenti continueranno con una risottata in piazza.

Il programma

Venerdì 26 luglio la Fiera entrerà nel vivo con l’apertura del luna park in Pra’ Piganzo alle 19 e alle 19.30 con gli stand gastronomici e i chioschi bar in piazza Martiri della Libertà gestiti dalle “Botteghe di Isola della Scala – città del riso”. Alla stessa ora sono in programma il raduno d’auto d’epoca e la raccolta di latte - a cura di Isolamotorclub - che verrà consegnato in beneficenza all’associazione Centro Aiuto Vita. Alle 21.30, sempre in piazza, spettacolo musicale con Radio Company. Per gli amanti della natura, alle 21, ci sarà un’escursione guidata nelle risaie di notte promossa dal Ctg “El Fontanil” e con ritrovo presso Villa Pindemonte al Vo’.

Sabato 27, alle 14 al Parco del Riso (area Palariso), è in programma la manifestazione di motocross “Fettucciato d’estate” a cura di Isolamotorclub, mentre in piazza Martiri alle 21.30, musica anni ’70 e ’80 con i “Disco Lemon”.

Domenica, alle 9.30 e alle 14, prosegue la gara di motocross al Parco del Riso. Alle 15, invece, ritrovo davanti alla chiesa per la partenza della visita guidata “Chiesette aperte e itinerari del sacro” in collaborazione con Fiab Isolainbici. La sera, alle 21.30 in piazza Martiri, salirà sul palco l’orchestra “Melita Leone”.

Lunedì 29, alla stessa ora, spettacolo country con la quinta edizione della “Summer country night”.

Martedì, infine, si chiude con la musica della Diapason Band, un tributo a Vasco Rossi, e alla mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico visibile da Pra’ Piganzo.

Informazioni e contatti

Stand gastronomici con il tradizionale risotto all’Isolana aperti tutte le sere dalle 19.30 e luna park dalle 19.

Ente Fiera di Isola della Scala - Via Vittorio Veneto 4 - Isola della Scala (Vr) Tel. 045 73 000 89 Web: isolafiere.it | fieradelriso.it | https://www.facebook.com/EnteFieraIsolaDellaScala/

La Fiera di San Giacomo e Sant’Anna è organizzata da Ente Fiera in collaborazione con l’assessorato alle Manifestazioni del Comune di Isola della Scala e con le “Botteghe di Isola della Scala – città del riso”.