Appuntamento da non perdere con "L’antica Fiera di Marzo di Fumane"

Per l’edizione 2020 “L’antica Fiera di Marzo di Fumane”, che si terrà domenica 1 marzo 2020 ed avrà luogo presso la piazza IV Novembre del Comune di Fumane, diventa festa delle associazioni: l’Amministrazione Comunale ha voluto coinvolgere le numerose e sempre vive associazioni sul territorio per collaborare alla riuscita dell’evento con l’obiettivo comune di acquistare con il ricavato dell’evento dei DAE (defibrillatori automatici esterni), da collocare in punti strategici del territorio per rendere il comune “Cardioprotetto”. Verrà quindi predisposta un’area ristorativa per l’ora di pranzo con menù tradizionale.

Sabato 29 febbraio 2020 ci sarà "Fumane si presenta". Possibilità di visitare siti e luoghi culturali del Comune aperti per l'occasione. Nel pomeriggio passeggiata circolare a cura del CTG Valpolicella. Dalla mattina si terrà il mercato agricolo con esposizione di prodotti tipici e legati al mondo agricolo. Inoltre verrà organizzata una mostra di trattori d’epoca, con relativa benedizione dal parroco. Numerosi saranno i laboratori e allestimenti nell’ambito dell’evento per vivere al meglio la giornata: prove di tiro con arco, battesimo della sella, laboratori con il legno per bambini, angolo selfie con trattore.

A cavallo dell’ora di pranzo e nel primo pomeriggio verrà proposto in sala consigliare l’evento “Valpo Lab 2050, uno sguardo sulla Valpolicella di domani". Coinvolti la Provincia, I comuni della Valpolicella, l'Università di Verona, Strade del Vino, e molti altri relatori, ognuno dei quali avrà a disposizione 10/15 minuti per esprimere il proprio punto di vista (economico, sociale, ambientale).

All'ora di pranzo e nel primo pomeriggio Il Coro Cantori de la Val, insieme al gruppo emiliano di canto spontaneo ravviverà la piazza con canti spontanei itineranti per proseguire poi con la rassegna in teatro. Nel primo pomeriggio verrà ritagliato uno spazio musicale dedicato all’esibizione degli “Smokers”, gruppo rock di giovani ragazzi, risultato del corso di musica d’insieme nell’ambito del progetto Giovani musici della Valpolicella, promosso dalla Libera Università della Valpolicella, con sostegno dei Comuni di Fumane e Marano di Valpolicella. Di seguito la musica accompagnerà l’evento verso la fine con altre esibizioni.

Web: https://www.facebook.com/events/633237123905255/