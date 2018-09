Giunta alla 111ª edizione è in arrivo l'Antica Fiera del Bestiame di Erbezzo

È stata presentata nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, la 111ª edizione della Fiera del Bestiame, in programma ad Erbezzo dal 6 al 9 settembre. Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio Pastorello, il Sindaco di Erbezzo Lucio Campedelli e il Consigliere con delega all'Agricoltura di Erbezzo Giuliano Menegazzi.

Il primo giorno di fiera, alle 20,30 al “PalaLinte”, si terrà il convegno d'apertura della manifestazione, organizzato in collaborazione con Coldiretti Verona. Gli argomenti della serata saranno la terapia antimicrobica negli allevamenti e l'anagrafe bovina. Tra i relatori il veterinario Luciano Bertocchi di Veronesi Mangimi, il direttore del Servizio veterinario di Sanità Animale dell'Ulss 9 Scaligera Fabrizio Cestaro e il professore Angelo Frascarelli, docente di Scienze Agrarie all'università di Perugia. Le conclusioni spetteranno al Presidente di Coldiretti Verona e Veneto, Daniele Salvagno. Venerdì 7 settembre, nella sala civica, si aprirà la mostra fotografica e si terranno le premiazioni del concorso “Lessinia Rurale”.

La giornata fieristica di sabato 8 inizierà alle 9 del mattino con il mercatino, le bancarelle e l'esposizione di macchine agricole. Alle 10 aprirà la mostra fotografica “Lessinia Rurale”. Ci sarà, inoltre, la rassegna locale della razza Frisona Italiana con, alle 12,30, le premiazioni degli allevatori. Alle 20,30, invece, verrà proiettato in Sala Ciclamino il cortometraggio “Npara l'arte de le cure sensa dotor”, realizzato dagli alunni della scuola di Erbezzo.

Domenica 9, ultimo giorno di fiera, alle 10 aprirà la mostra fotografica mentre alle 10,30 ci sarà il “battesimo della sella”. In programma, inoltre, per tutta la giornata, la terza edizione di Tipicamente Lessinia, mercato dedicato ai prodotti tipici locali. Alle 10,30 prenderà il via la quinta edizione del concorso regionale dedicato alla pecora di razza Brogna (premiazione degli allevatori alle 12). Alle 11 il concorso per bambini “vota l'agnello più bello”. Tra le 11 e le 12 apriranno gli stand con i piatti locali. Alle 14, invece, si terranno due laboratori: quello dedicato alla lana e “diventiamo casari”. Alle 15 si svolgerà una dimostrazione di conduzione del bestiame con i cani e alle 16 una di tosatura delle pecore. L'antica Fiera del Bestiame è stata istituita ufficialmente con decreto prefettizio il 31 agosto del 1886.