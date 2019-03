Alla Dogana Veneta di Lazise è in arrivo "L'Anteprima del Chiaretto"

La Dogana Veneta di Lazise accoglie l'undicesima edizione di "Anteprima Chiaretto". Domenica 10 e lunedì 11 marzo 2019 il Consorzio Tutela del Chiaretto e del Bardolino e il Consorzio Valtènesi, in collaborazione con il comune di Lazise, portano in riva al lago di Garda 60 produttori con circa 120 vini per presentare l’annata 2018 del Chiaretto prodotto sulle due riviere, quella veneta e quella lombarda.



La due giorni dedicata ai rosé gardesani prevede l’apertura al pubblico nella giornata di domenica 10 dalle 10 alle 18, mentre il lunedì 11 marzo è interamente riservato agli operatori di settore, dalle 14 alle 20.



Sono in programma, inoltre, degustazioni guidate, che si terranno nella sala consiliare del Municipio del Comune di Lazise.



Tutte le informazioni su http://www.anteprimachiaretto.it/

