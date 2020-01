Al Palazzo della Gran Guardia di Verona l'evento "Anteprima Amarone"

Anteprima Amarone, l'evento a cadenza annuale organizzato dal Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, si terrà il 2 febbraio 2020 presso il palazzo della Gran Guardia. La manifestazione, giusta ormai alla 17esima edizione, è considerata l'evento di punta della denominazione veronese, in quanto vede come protagonista esclusivo il “Grande Rosso della Valpolicella”.

Anteprima Amarone 2020

Nata alla fine degli anni '90, Anteprima Amarone propone ufficialmente a stampa, operatori e appassionati l'annata che entra in commercio, ma non solo. Tantissimi i produttori che, anche quest'anno, racconteranno il loro Amarone della Valpolicella 2016 oltre ad un'annata selezionata. Ad accompagnare gli assaggi ci saranno particolari proposte gastronomiche ispirate alla tradizione locale.

Entrando nel dettaglio dell'edizione 2020, domenica 2 febbraio l'evento sarà aperto al pubblico e agli operatori del settore (sommelier, professionisti della ristorazione e chiunque lavori in ambito enogastronomico).

Informazioni e contatti

GIORNATE DELLA MANIFESTAZIONE:

1 FEBBRAIO 2020: Giornata dedicata alla stampa, con accesso solo su invito.

2 FEBBRAIO 2020: Giornata aperta al pubblico - Dalle 10 alle 20. Biglietto di ingresso: 40 euro in loco (35 euro con acquisto online)

COSA COMPRENDE IL BIGLIETTO?

Degustazione di vino presso i banchi d'assaggio delle 53 aziende partecipanti

Assaggio di prodotti gastronomici nell’area riservata

Per maggiori informazioni: www.anteprimaamarone.it

Evento Facebook