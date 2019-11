A Verona un incontro divulgativo gratuito dedicato al tema dell’Ansia

In occasione della Settimana dell’Informazione Psicologica, il Dr. Alessio Congiu proporrà a Verona un evento divulgativo gratuito interamente dedicato al tema dell’Ansia.

L’incontro, appositamente pensato per un pubblico non esperto, offrirà ai partecipanti l’occasione per acquisire informazioni scientificamente fondate circa la natura e la gestione dei fenomeni ansiosi, perseguendo una finalità divulgativa di prevenzione e promozione della salute psico-emotiva.



Tra gli argomenti affrontati:

l’ansia legata al timore di sbagliare o fallire in una prova (Ansia da prestazione)

l’ansia legata al timore di impazzire o perdere il controllo (Ansia da panico)

l’ansia legata al timore di ricevere critiche o giudizi negativi (Ansia sociale)

l’ansia legata al timore di contrarre una malattia (Ansia da malattia)

l’ansia legata al timore di pensieri negativi (Ansia da ossessioni)

Ai partecipanti verrò rilasciato un e-Book gratuito con contenuti appositamente pensati per rispondere alle domande più tipiche che il tema solleva. L'evento è patrocinato dell'Ordine degli Psicologi del Veneto.

Informazioni e contatti

Web: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-lansia-81350267841