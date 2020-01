Giornata della Memoria: lo spettacolo "Anne Frank" per gli studenti al teatro Dim

Il 27 gennaio di ogni anno la comunità internazionale celebra il Giorno della Memoria, istituito in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti.

L’Amministrazione comunale ha scelto di offrire agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Castelnuovo del Garda la possibilità di assistere, proprio il 27 gennaio, ad uno spettacolo teatrale al teatro DIM, basato sulla scrittura originale del Diario. Prossimamente verrà inoltre allestita una mostra itinerante curata dall’associazione di volontariato “Un ponte per Anna Frank”.

«Non possiamo e non dobbiamo dimenticare i tragici eventi che hanno segnato la storia del dopoguerra. Discriminazione, razzismo e antisemitismo sono sempre latenti e l’indifferenza può ancora seminare sentimenti indegni di un popolo civile. Conoscere la storia è fondamentale soprattutto per le nuove generazioni e a loro dobbiamo proporre spunti di riflessione, perché siano coscienti che quel periodo è una ferita ancora aperta − spiega la vicesindaco e assessore alla Cultura Rossella Vanna Ardielli −. Simbolo della Shoah, lo sterminio del popolo ebraico nei campi di concentramento, è Anna Frank per il suo Diario. È importante tenere viva la memoria di una giovane che attraverso uno scritto è riuscita a dare voce ai suoi sentimenti, alla paura della guerra, condividendo messaggi di fratellanza, tolleranza e amore per la vita».

Lo spettacolo Anne Frank, proposto dalla compagnia Teatro a Pedali, vede tre musicisti lanciarsi nella temeraria impresa di mettere in scena la tragica vicenda di Anne Frank con il solo ausilio dei loro strumenti (contrabbasso, chitarra, spazzole, vibrafono e oggetti di uso comune) e di un apparato scenico costituito da casse, bauli, rubinetti e catafalchi trafugati alla bisogna durante la loro tournée.

