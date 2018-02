Anna Martellato in Feltrinelli per l’uscita del suo romanzo d’esordio "La prima ora del giorno"

Martedì 13 febbraio 2018, alle ore 18.00 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Anna Martellato in occasione dell’uscita del suo romanzo d’esordio "La prima ora del giorno" (Giunti). Dialoga con l’autrice la giornalista Laura Perina.

Una ragazza moderna pronta a tutto per affermarsi. Una nonna e un segreto da rivelare. Una storia di coraggio che le porterà lontano in un viaggio che attraversa le generazioni.

Con una voce intensa e solare Anna Martellato racconta tutto questo nel suo romanzo d'esordio. Ambiziosa e determinata, a ventisette anni Zoe sa esattamente cosa vuole: diventare responsabile degli eventi nell'agenzia in cui lavora, dopo anni di studio e gavetta. Mancano solo due settimane a una grande inaugurazione che sarà sotto i riflettori dei media: un'occasione unica per dimostrare al suo capo che è lei la persona giusta per quel posto; e per mettere definitivamente in ombra il suo collega Niccolò. Per questo, quando una mattina si ritrova fra le mani un test di gravidanza positivo, il mondo le crolla addosso. È incinta. Incinta di un uomo non disponibile.

Zoe non ha dubbi: è il momento sbagliato, il bambino sbagliato e, lei, una madre sbagliata. C'è solo una persona a cui può rivelare le sue paure: nonna Anna, da sempre sua confidente. Quella nonna esile come un giunco, ma forte come la terra da cui proviene: l'isola di Rodi, con le sue mura dorate e i fiori di ibisco che si arrampicano su ogni balcone. Ed è qui, fra minareti ottomani e cortili profumati, che la nonna condurrà Zoe sul filo della memoria: perché anche Anna ha un grande segreto da affidarle... Dall'incrocio di due mondi distanti, Zoe sarà costretta a riflettere su molte cose prima di agire: c'è un modo giusto di essere madre?