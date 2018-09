Il 26 gennaio alle ore 16.30 va in scena lo spettacolo "Anna Frank" al teatro stimate per la rassegna Famiglie a Teatro. Per il suo tredicesimo compleanno Anne riceve in regalo un quaderno, che diventa il suo diario segreto. Il diario per Anne rappresenta l’unica possibilità di esprimere i suoi pensieri: i primi amori, le paure, i sogni di un mondo in pace, ma soprattutto descrive la vita nei due anni in cui lei e la sua famiglia hanno vissuto nascondendosi dalla persecuzione nazista. La protagonista ci racconta il suo modo di resistere agli orrori della Storia, il suo tentativo tenace di rimanere felice nonostante tutto.