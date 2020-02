Presso Manufatto la mostra personale dell'artista veronese Katia Longoni

Incontro con la pittrice veronese Katia Longoni che, in occasione dell'inaugurazione della sua mostra personale presso lo spazio espositivo dell'atelier Manufatto di Verona. presenterà il suo romanzo "Anime Coraggiose... oltre i miei passi", un libro capace di condurre il lettore in un viaggio tra vita e arte, mostrando come quest'ultima possa divenire strumento indispensabile per rinascere.

Durante la presentazione interverranno:

FRANCESCA CALLIPARI, critico d’arte e curatore mostre

GIORGIA CIAMPINI, comunicazione e cultura

SARA BERTONCELLI, psicologa e psicoterapeuta

Informazioni e contatti

La mostra delle opere dell'artista veronese sarà aperta dal 7 al 13 marzo in via Oberdan 14, Verona - Tel 045 2223311.

Orari Manufatto:

Lunedì chiuso

martedì - sabato 10 - 12.30 | 16 - 19.30

domenica 16 - 19.30

Ingresso libero.

Web: https://www.facebook.com/events/184095685990004

Gallery