Il "Camminando Camminando tour" di Angelo Branduardi fa tappa al Salieri di Legnago

Tutto esaurito al Teatro Salieri, sabato 3 marzo ore 20.45 per l’ultimo appuntamento della rassegna Canzoni d’Italia con Angelo Branduardi che si esibirà assieme a Fabio Valdemarin alla chitarra e tromba

Scrive Branduardi: «Con l’arrivo del nuovo anno, Camminando, Camminando, riprendo il mio viaggio in musica: un viaggio che ormai non si ferma più, ma prosegue “ad libitum” cercando nuove soluzioni, tappa dopo tappa. soluzioni, tappa dopo tappa. Nel 2018 scende dal mio palco il mio amico e collaboratore di lunga data Maurizio Fabrizio, anche lui proiettato verso suoi nuovi, personali progetti e al suo posto sale accanto a me Fabio Valdemarin.

Fabio è un “musicista in fuga” pendolare tra l’Italia e l’America, pianista di formazione classica con tendenza alle divagazioni pop e jazz, vanta collaborazioni con artisti pop del calibro di Vanoni, Mannoia, Lavezzi e Neffa ed è autore di musiche da film e musiche di scena per personaggi dello spettacolo di particolare talento e fama, quali sono il trasformista Arturo Brachetti ed il mentalista Vanni De Luca. La presenza di Fabio, che è un polistrumentista, compositore ed arrangiatore, è per me molto stimolante e la collaborazione con lui mi incuriosisce molto. La mia intenzione è quella di reinventare i brani che eseguiremo in concerto, smontandoli alla ricerca del nucleo essenziale e rimontandoli con nuove soluzioni.

Il concerto con Maurizio era essenzialmente basato sul duo chitarristico, questo nuovo concerto 2018 sarà sicuramente più complesso potendo contare sul pianoforte, organo, tastiere e tromba di Fabio oltre che, naturalmente sulle mie chitarre e sul mio violino. Resterò però fedele alla mia idea del “meno c’è, più c’è” presentando un concerto acustico, alla ricerca delle emozioni più profonde e della immediata comunicazione tra musicista e pubblico.

Eseguiremo brani famosi e brani meno conosciuti, ma non mancheranno i miei “classici” e sono sicuro che chi ha già goduto del duo con Maurizio, ritroverà lo stesso spirito con nuove soluzioni e spero che chi affronterà per la prima volta questa esperienza, ne possa uscire arricchito, portando con sé qualcosa di me e della mia musica».

Il concerto sarà dedicato all’Associazione La Colomba Bianca è un'Associazione di volontari senza finalità di lucro nata a Legnago nel 2004 con lo scopo di promuovere il Commercio Equo e Solidale. Il nostro Commercio si vanta di essere Equo perché garantisce ai produttori un giusto guadagno e condizioni di lavoro dignitose e ai consumatori l’acquisto di prodotti di qualità ad un prezzo trasparente. Il nostro Commercio è anche Solidale perché, garantendo ai produttori una retribuzione indipendente dalle quotazioni di mercato, favorisce lo sviluppo in contesti di disagio economico e sociale nel rispetto di culture e tradizioni locali.

Il Teatro Salieri tradizionalmente chiede agli artisti della rassegna “Canzoni d’Italia” di dedicare il concerto ad una delle associazioni volontaristiche del territorio.

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro, conversazioni sullo concerto con Giulio Brusati, giornalista

L’attività del Teatro Salieri è organizzata da Fondazione Culturale Antonio Salieri in collaborazione con ArteVen e Asolo Musica-Veneto Musica, con la partecipazione di Regione Veneto e Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

(fonte foto Teatro Salieri)