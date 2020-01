In Feltrinelli la presentazione del libro "L’angelo di Auschwitz"

Martedì 21 gennaio 2020, alle ore 18 presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona, in occasione del Giorno della Memoria 2020, si terrà l'incontro con il prof. Frediano Sessi che parlerà del suo libro "L’angelo di Auschwitz" (Marsilio). Interviene Federico Melotto, direttore dell'Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea.

La storia della giovane Mala Zimetbaum, deportata nel Lager di Auschwitz-Birkenau che viene scelta come interprete e porta-ordini. La ragazza sfruttando i vantaggi della sua posizione deciderà con immenso coraggio di prestare soccorso a centinaia di prigioniere ebree.