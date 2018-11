Al Due Torri Hotel la performance artistico musicale "La Cura degli Angeli"

Nell’imminenza del Natale la performance artistico musicale “La Cura degli Angeli” dell’associazione culturale La Cura Sono Io verrà rappresentata venerdì 30 novembre alle 21 all'interno della suggestiva Sala Casarini dell'Hotel Due Torri a Verona, promossa grazie al supporto della Fondazione Cattolica, dell’Hotel Due Torri e di Redoro e con la collaborazione Tommasi Wines Family e Pasticceria Matilde Vicenzi. La performance, ideata da Maria Teresa Ferrari, presidente de La Cura Sono Io. Una occasione di primo piano per lo scambio degli auguri dell'associazione alla città di Verona, a partire dalle caratteristiche che rendono unica la suggestiva rappresentazione.

«La performance mira a mettere in luce la fatica del dolore, la gentilezza della cura e la potenza dell’amore, al fine di rinascere ogni giorno, al di là delle difficoltà e oltre la malattia. Progettando bellezza nonostante”, anticipa Maria Teresa Ferrari che, dopo l’esperienza di un tumore, ha fondato La Cura Sono Io, mirata a supportare persone malate e non, attraverso progetti di benessere e di bellezza per stare meglio in ogni condizione psico-fisica. Un incontro toccante sull’importanza del “prendersi cura” dell’altro anche attraverso la vicinanza, la partecipazione e la solidarietà. “Ognuno di noi può essere l’angelo di un’altra persona. L’amore è una grande energia che abita il cuore e può rigenerare noi stessi e gli altri, al di là di ogni difficoltà e oltre la malattia», conclude Maria Teresa Ferrari.

L’evento viene animato da Maria Teresa Ferrari, ideatrice del concept e dei testi, il cui significato viene enfatizzato da una performance nella performance con originali installazioni e opere luminose dell’artista Luciana Soriato. Si alternano reading di testi poetici a cura di Sandra Ceriani e toccanti musiche per arpa, suonate con un’ampia varietà di toni, ora delicati ed eleganti, ora più accesi e vibranti, della giovane e talentuosa arpista Cecilia Soffiati.

La partecipazione è titolo gratuito, per riservare un posto basta inviare conferma e il numero di riservati all'indirizzo email segreteria@lacurasonoio.it.

L’associazione “La Cura Sono Io” è nata nel 2017 per iniziativa della sua presidente, Maria Teresa Ferrari, scrittrice e curatrice di eventi d’arte e di cultura, che a 50 anni ha dovuto affrontare un carcinoma mammario e terapie oncologiche. Di pari passo con la sua rinascita, il desiderio di “progettare bellezza, nonostante” con tutte le donne, alimentando una community su Facebook: un impegno che le è valso il Premio Victoria 2017 con Maria Grazia Cucinotta, promosso da Procter & Gamble con la “27esima ora” del Corriere della Sera. Per ritrovare il proprio benessere e risvegliare e sostenere l'amore della persona per se stessa e la propria vita, l'associazione promuove progetti che dall'ambito oncologico si estendono alle arti, anche grazie al sostegno della Fondazione Cattolica, che sono stati presentati a gennaio alla Camera dei Deputati a Roma. Primo tra tutti, “I sogni di Terry”, che comprende la collezione di cappelli estrosi e anallergici I cappelli di Terry, per chi vive la nudità improvvisa della sua testa, causata dalla chemioterapia o da altre patologie e che promuovono la ricerca contro il cancro.

“Le parole che ci salvano”, rassegna di incontri con esponenti dal mondo della cultura e delle scienze, ha trattato l'uso delle parole nei momenti più dolorosi. “Il Cuore in testa”, il progetto partito da Verona a ottobre che ha fatto tappa a Milano il 6 e 7 febbraio a Palazzo Marino, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche sociali, Salute e Diritti di Milano, ha previsto una mostra di ritratti di donne e il convegno: “"Tumore al seno: dalla cultura della prevenzione alla cura estetica ed interiore per migliorare la qualità della vita”. La terza tappa de “Il Cuore in testa” si è svolta sabato 19 maggio a Roma per la 19ma edizione di “Race for the cure” di Susan G. Komen Italia per la lotta ai tumori del seno.

A settembre e ottobre l’associazione ha organizzato e promosso la performance “La Cura degli Angeli”, rappresentata a Campo di Brenzone con CTG Brenzone e a Verona con la IV Circoscrizione. Ideata da Maria Teresa Ferrari, ha previsto musiche per arpa con Cecilia Soffiati, letture di Sandra Ceriani e installazioni di Luciana Soriato. Infine, ad ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, ha organizzato il progetto “Cogliamo l'ottobre rosa” con incontri, serate a tema, presentazioni di libri e una giornata dedicata all'estetica oncologica.

Informazioni

Associazione Culturale La Cura Sono Io – cell. 329 0140241

www.lacurasonoio.it – segreteria@lacurasonoio.it