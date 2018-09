Angela Kinczly live per la rassegna di voci indipendenti sul roof garden dell'Hotel Corte Ongaro

“Cantautrici” è una rassegna di musica indipendente tutta al femminile. Per quattro venerdì il Roof Garden dell'Hotel Corte Ongaro ospiterà musiciste note della scena indie italiana, che per qualità artistiche e personalità emergono ed escono dalla proposta mainstream. Il tutto in solo, strumento e voce.



Venerdì 14 settembre chiuderà la rassegna il talento e la classe di Angela Kinczly. Angela presenterà in anteprima il suo nuovo lavoro, dedicato alle poesie di Emily Dickinson: un set di nuove canzoni, ispirate dalla musicalità insita nei componimenti poetici.



Un progetto che ha radici lontane e che permette ad Angela di unire la passione per la lingua e la letteratura anglo-americana con il songwriting. Ad integrare la set list si alterneranno canzoni del passato, alcuni inediti e qualche affezionata cover, accomunati nella dimensione più intimista in cui solitamente nascono le sue canzoni: voce e chitarra. Si alterneranno sonorità classiche ed elettriche, in un ibrido che costituisce la cifra stilistica della ricerca di Angela



Lounge bar dalle ore 18.00

Inizio concerto ore 21.00



Ingresso con prima consumazione € 10,00.



In caso di maltempo il concerto è confermato e verrà eseguito internamente all’hotel.



Un evento in collaborazione con Doc Live.