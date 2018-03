Andrea Saleri all’associazione Sdv per “Comedy Saturday”

“Comedy Saturday” è la rassegna di SDV nata dalla voglia di portare in scena una comicità diversa ed irriverente, ispirata alla stand up comedy americana: una satira pungente, fatta di osservazioni, battute sarcastiche e linguaggio tagliente, libero da censure, e per questo adatto ad un pubblico adulto, non solo anagraficamente parlando.



Sabato 24 Marzo torna un nuovo appuntamento di “Comedy Saturday” e la formula di successo è sempre la stessa: un monologhista, un microfono e un palcoscenico, allestiti nella sede di SDV - Associazione di Promozione Sociale presso il Forte del Chievo.



“Tua mamma” è il titolo dello spettacolo comico satirico che vedrà sul palco di SDV Andrea Saleri, giovane monologhista bresciano, che vanta un notevole numero di serate in tutto il nord Italia. Dal 2015 fa parte del gruppo veronese “Comicus” e nel 2016 partecipa alla seconda stagione del programma “Natural Born Comedians” in onda su Sky.

“Tua mamma”, secondo monologo partorito dalla mente geniale di Saleri, mette in scena il disagio della generazione moderna in un’indagine graffiante tra omertà del web, nuove droghe, razzismo dilagante, matrimoni gay ed eutanasia. Il tutto condito da un linguaggio caustico e sincero che disarma.

“Tua mamma, ovvero la risposta che dò ogni volta che la Siae mi chiede se i testi sono registrati, è un monologo rock n' roll intimista, una vetrina di esibizionismo sentimentalista pornografico, che nemmeno mia mamma viene a vedere” afferma Andrea Saleri.