Appuntamento in Feltrinelli con Andrea Moro autore del romanzo "Il segreto di Pietramala"

Giovedì 19 aprile 2018 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, appuntamento con Andrea Moro autore del romanzo "Il segreto di Pietramala" (La nave di Teseo). Dialogano con l'autore Alessandra Tomaselli e Adriana Cavarero dell'Università di Verona.

Un romanzo avvincente che commuove il lettore, portandolo a conoscere mondi nuovi, lingue dimenticate e amori potenti. Elia Rameau, un giovane linguista di Parigi che gira il mondo per catalogare lingue esotiche, viene inviato a compiere una delicata missione: deve studiare e descrivere la lingua di Pietramala, un borgo isolato sulle montagne della Corsica.

Dopo un viaggio in cui sembra che tutto remi contro per impedire il suo arrivo a Pietramala, Elia scopre che il borgo nasconde tre misteri: è stato abbandonato all'improvviso secoli prima, ogni traccia di lingua scritta è stata cancellata e nel cimitero non ci sono tombe di bambini.