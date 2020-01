"Professione Arte", incontro con Andrea Concas alla Feltrinelli di Verona

Incontro con Andrea Concas autore del libro "Professione Arte" (Mondadori Electa) Interviene Giorgio Fasol, collezionista e presidente della fondazione AGI Verona.

Appuntamento in Feltrinelli a Verona giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 18.

L’arte è un mondo complesso, fatto di abitudini, segreti e regole non scritte. Professione Arte di Andrea Concas è il primo libro per conoscere i protagonisti, le competenze, le nuove tecnologie e le dinamiche che oggi regolano il mercato dell’arte.