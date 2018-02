"Anarcofemminismo e ontologia del transindividuale", seminario a Palazzo Zorzi

Promosso dal Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di Verona, si terrà venerdì 2 marzo alle ore 14.30 in aula riunioni a Palazzo Zorzi l'incontro dal titolo "Anarcofemminismo e ontologia del transindividuale". Interviene Chiara Bottici (Associate Professor of Philosophy New School for Social Research).

Diverse forme di femminismo hanno di recente messo in evidenza come, per comprendere l’oppressione delle donne e il sessismo più in generale, si debba tenere conto di una molteplicità di fattori (classe, genere, sessualità, eteronormatività, imperialismo, statismo, ecc.).