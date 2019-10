Ana Popovic live al Club il Giardino di Lugagnano di Sona

Torna in Italia la splendida e talentuosa blueswoman Ana Popovic per tre concerti esclusivi che la vedranno protagonista in provincia di Verona, Bergamo e Ravenna. La cantante e chitarrista serba, una delle principali esponenti del blues al femminile mondiale, si esibirà il 30 ottobre al Club Il Giardino di Lugagnano (VR). La data rientra nel tour mondiale a supporto del suo ultimo lavoro “Like It On Top” uscito l’anno scorso. Ana sarà accompagnata dal vivo da Michele Papadia (tastiere), Claudio Giovagnoli (sax), Davide Ghidoni (tromba), Buthel Burns (basso, seconde voci) e Jerry Wayne Kelley Jr (batteria, seconde voci).

Con 12 album pubblicati, collaborazioni con Joe Bonamassa, Robben Ford, Lucky Peterson e moltissimi altri, la cantante e chitarrista Ana Popovic è considerata una delle migliori chitarriste blues al mondo. È stata nominata per 5 volte ai Blue Music Awards, ed è apparsa sulle copertine di Vintage Guitar e Guitar Player, inoltre è stata l’unica chitarrista femminile a far parte di “All-star” Experience Hendrix nel 2014 e nel 2017.

