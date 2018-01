L'amore e la solidarietà: una serata con Francesco Alberoni e Domenico De Masi

Domenica 11 Febbraio MAN Truck & Bus Italia presenta una serata assieme ai due sociologi Francesco Alberoni e Domenico De Masi presso il Teatro Nuovo di Verona, per riflettere e approfondire due tematiche sociali di grande interesse: l'amore e la solidarietà.



FRANCESCO ALBERONI - È un sociologo, giornalista, scrittore, docente e rettore italiano. Alberoni ha condotto studi nel campo della Sociologia delle passioni individuali e collettive, e in particolare dei movimenti collettivi e dell'innamoramento. Nel 1979 Alberoni pubblicò Innamoramento e amore, in cui argomenta come l'innamoramento sia lo stato nascente di un movimento collettivo composto esclusivamente da due persone.



DOMENICO DE MASI - Domenico De Masi è un sociologo italiano. Professore emerito di Sociologia del lavoro presso l'Università “La Sapienza” di Roma, dove è stato preside della facoltà di Scienze della comunicazione.



• Biglietti disponibili su Eventbrite



Ingresso gratuito fino a esaurimento biglietti. Massimo due biglietti a persona.