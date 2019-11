A Santa Lucia lo spettacolo gratuito "L’amore che non è"

La violenza sulle donne, raccontata dalle donne. Sarà un susseguirsi di emozioni forti, lo spettacolo che andrà in scena domenica 24 novembre nella sala parrocchiale di San Giovanni Evangelista in via Del Quadrato 2, quartiere Santa Lucia. L’appuntamento è per le 16, con "L’amore che non è", rappresentazione tratta dall’omonimo romanzo di Gianpaolo Trevisi e promossa dalla 4ª Circoscrizione

in occasione della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’evento è gratuito, aperto a tutti, con l’obiettivo di sensibilizzare più cittadini possibili verso un tema di drammatica attualità. Sarà la Nuova Compagnia Teatrale di Enzo Rapisarda a portare in scena le interpretazioni di sei attrici che daranno corpo ed anima alle storie di vita scritte da Trevisi.

L’iniziativa è stata presentata dal presidente della 4ª Circoscrizione Carlo Badalini insieme al presidente della commissione circoscrizionale Cultura Patrizia Zanetti. Presenti il regista e direttore artistico della Nuova Compagnia Teatrale Enzo Rapisarda e le attrici Rita Vivaldi e Anna Rapisarda.

«È con orgoglio che oggi – spiega il presidente Badalini –, presentiamo questo spettacolo che offre alla cittadinanza un’opportunità per riflettere sul fenomeno, sempre più drammatico, della violenza di genere. L’obiettivo principale è far maturare negli spettatori una coscienza civica, fatta di rispetto, sensibilità e amore».

Per la durezza dei temi trattati, lo spettacolo è sconsigliato ai minori di 14 anni. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. All’evento è abbinata una raccolta fondi a scopo benefico a favore dell’associazione San Vincenzo De Paoli della parrocchia di San Giovanni Evangelista.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 045950733 - 045954784 o inviare una mail all’indirizzo circoscrizione4@comune.verona. it.

Web: https://circ4.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=17005