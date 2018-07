Esposizione temporanea: l’amore negli antichi manoscritti della Biblioteca capitolare

La Fondazione Discanto organizza per il primo weekend di luglio delle visite guidate speciali alla Biblioteca Capitolare di Verona, con ingresso serale alle ore 18:00, 19:00 e 20:00 nei giorni di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio.



Oltre a scoprire la storia ed il patrimonio della biblioteca più antica del mondo, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare, accompagnati da alcuni dei codici qui conservati, la tematica dell’amore. Un tema dalla ricchezza inesauribile, uno dei più prolifici della produzione letteraria di ogni tempo, dalla portata universale e al tempo stesso articolato in mille sfaccettature diverse.



La scelta dei testi, tra le tante opzioni possibili, è stata fatta in modo da privilegiare opere rappresentative di qualche tratto importante di questo vasto argomento, spaziando tra epoche e provenienze diverse, tra il sacro ed il profano, la prosa e la poesia, con il proposito di valorizzare e far conoscere antichi manoscritti attraverso un tema universale che può arrivare al grande pubblico. Si potrà dunque immergersi in un viaggio lungo secoli di produzione scritta indagando il rapporto tra amore e bellezza, tra amore e sessualità, la concezione dell’amore come esperienza di coppia ma anche come universale benevolenza verso gli uomini o come forza divina che anima il mondo.



Al termine della visita sarà possibile accedere al chiostro per una degustazione di prodotti della risotteria Risamore.

INFO EVENTO

Biblioteca Capitolare di Verona (ingresso Piazza Duomo 19)

Venerdì 6, sabato 7, domenica 8 luglio 2018

Orario Visite: 18:00 – 19:00 – 20:00

Ingresso visite guidate: euro 10

Visita + degustazione: euro 15



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Tel. 045 8538071

info@capitolareverona.it

