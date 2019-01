Al Teatro Orlandi di Velo Veronese è in arrivo un "Amletico barbone"

Prendere un classico di Shakespeare come La tragedia di Amleto, farlo a pezzi, buttare via la storia e poi ricomporlo mettendo le battute in bocca a un barbone che riflette sulla vita, sulla fatica di esistere e sulla morte.

L’uomo da noi rappresentato è un vecchio attore che conosce a tal punto "L’Amleto” da parlare usando esclusivamente battute di questo dramma. L’azione si svolge in una notte d’inverno in un parco, nei pressi di una panchina scelta come provvisorio giaciglio.

"AMLETICO BARBONE"

di e con Walter Peraro

da William Shakespeare



Velo Veronese, Teatro Orlandi

Venerdì 11 gennaio 2019, ore 21.00



Ingresso € 10.

Prenotazioni scrivendo a lefalie@lefalie.it