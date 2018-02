A San Giovanni Lupatoto torna l'American Circus, l'unico circo a tre piste in Europa

Dopo lo straordinario successo riscosso a Napoli nel corso di una permanenza di oltre 6 settimane, il Circo Americano della famiglia Togni, torna a San Giovanni Lupatoto (Via Cesare Battisti, Zona Centro Commerciale Verona Uno), dal 22 febbraio al 4 marzo per l’unica tappa in Veneto.

Un vero e proprio evento che riporta in città l’unico circo del mondo a 3 piste (dopo la parentesi dello scorso anno che vide la famiglia Togni impegnata in una produzione ad una sola pista), una città viaggiante composta da 50 animali di 4 specie diverse e oltre 100 persone, tra artisti, tecnici e personale specializzato nell’installazione dell’enorme chapiteau, una tensostruttura di duemila metri quadrati che ospita 2000 posti a sedere e per il cui montaggio sono necessari quattro giorni di lavoro.

UNO SHOW DI GRANDI STAR

Il nuovo spettacolo si intitola, appunto, “Extraordinary” e propone un caleidoscopio di attrazioni internazionali, sontuose parate, animali da quattro continenti, giocolieri, acrobati dal talento multiforme, esilaranti clown, professionisti del brivido e del mentalismo, artisti premiati al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. Tra questi Flavio Togni, l’artista più premiato nel Principato di Monaco che grazie al rapporto instaurato con i suoi animali, ha ricevuto dalle mani della Principessa l’Oscar del Circo, l’ambito Clown d’Oro e tre Clown d’Argento. E proprio dal Festival di Monte Carlo è reduce Flavio Togni che è stato invitato dalla Principessa Stephanie nel mese di gennaio a far parte della giuria tecnica internazionale in rappresentanza dell’Italia e dell’Europa.

Flavio Togni, che nella sua carriera ha addestrato oltre 500 animali (tra elefanti, cavalli e tigri) sarà protagonista di uno spettacolare carosello equestre sulle tre piste, insieme a Bruno e Cristina Togni. A Cristina, bella amazzone della famiglia Togni, l’onore del numero centrale con un pregevole numero di cavalli in libertà. Sulle tre piste assisteremo, inoltre, a un confronto tra tre diverse tecniche di giocoleria, affidate ad altrettanti maestri di questa specialità: Alessandro Togni straordinario giocoliere a cavallo, Bruno Togni esponente della cosiddetta giocoleria “in bouncing” e Glenn Folco con le racchette da tennis, esibizione con cui ha ottenuto i famosi quattro si dai giudici di Tu si que vales.

Dall’Ucraina gli acrobati Atlantis protagonisti di una performance di alto livello tecnico e di straordinaria intensità premiati con la Medaglia d’Oro al Festival Mondiale del Circo di Parigi. Spettacolari, leggeri, stupefacenti, eleganti, colorati, magici: sono gli Elastonauti protagonisti di una spettacolare coreografia aerea al buio di grande intensità messa a punto dal coreografo Claude Lergenmuller e utilizzata anche per la cerimonia di apertura dei giochi Olimpici invernali di Albertville.

In uno spettacolo di questo livello non può mancare il brivido e l’adrenalina. Ivan Makay, straordinario escapologo, a ogni spettacolo si confronterà con una vera e propria sfida che mancava dalla pista del Circo Americano da oltre quarant’anni: appeso per i piedi alla sommità del tendone con una corda infuocata, avrà 1 minuto per liberarsi dalle catene e dalla camicia di forza con cui è legato, prima che la corda possa spezzarsi facendolo precipitare su fiamme alte oltre due metri.

250 ANNI DI CIRCO EQUESTRE

Quest’anno ricorrono i 250 anni dalla nascita del circo equestre per mano del sergente britannico Philip Astley che nel 1767 diede vita a Londra ai primi spettacoli di circo. In omaggio a questa tradizione bicentenaria la famiglia Togni, nota in tutto il modo per le proprie produzioni equestri, proporrà un ricco campionario di esibizioni quali la giocoleria a cavallo e i cavalli in libertà, quadri di grande spettacolarità che rivelano la straordinaria confidenza tra uomo e animale.

La dimostrazione più eloquente in tal senso ci viene fornita da Bruno Togni che a soli 21 anni ha appena debuttato con un maestoso gruppo composto da sei tigri del bengala nate in casa Togni e cresciute e addestrate amorevolmente da lui stesso. Un artista giovanissimo che nonostante l’età dimostra già tutta la sicurezza, il carisma e il talento del padre Flavio, suo maestro ed esempio. Nelle tre piste si alterneranno anche elefanti e cammelli che non mancano di suscitare l’entusiasmo del pubblico più giovane.

American Circus a Verona (San Giovanni Lupatoto) 2018 from American Circus on Vimeo.

NEW GENERATION

In pista assisteremo alla presenza di tre generazioni della famiglia Togni. Tra i più giovani Claudio ed Enis, eccentrici saltatori al trampolino elastico, Ilaria acrobata dell’aria, Adriana e Sarah protagoniste di un suggestivo tango al doppio trapezio anch’esse laureate al Festival di Monte Carlo.

Le risate sono garantite da Joy Costa, giovane clown portoghese reduce da una fortunata tournée nei paesi dell’Est. E per finire uno spettacolare quadro con contorsionisti, 15 ballerine, giochi pirotecnici nello stile dei grandi show di Las Vegas che vanta le coreografie di Maria Grazia Sarandrea coreografa e danzatrice di fama internazionale.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Biglietti: da 10 a 35 € a seconda degli ordini di posto, in vendita alla biglietteria del Circo.

Debutto 22 febbraio ore 21.00

Lunedì, Martedì e Mercoledì spettacoli ore 17.30; Giovedì, Venerdì e Sabato ore 17.30 e 21.00 Domenica ore 16.00 e 18.30.

Giovedì 1° marzo, Family Day, tutti pagano solo 9 € su tutti gli ordini di posti, sino a esaurimento posti.

Infoline 348.3337686

