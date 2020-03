A San Pietro in Cariano la gara podistica "Amarathon superiore"

Appuntamento venerdì 1 maggio 2020 dalle ore 9.30 alle 18 in via G. Campostrini, a San Pietro in Cariano. Gara podistica omologata UISP di km 21,097 aperta ad atleti che abbiano compiuto i 18 anni alla data del 1 maggio 2020 organizzata dal Comitato Festa dei Vini Classici della Valpolicella e Recioto.

Giro unico di km 21,097 misto asfalto/sterrato e leggermente ondulato (presenterà alcuni tratti di fondo sterrato compatto). Il percorso toccherà il territorio dei 5 Comuni della Valpolicella classica e presenterà passaggi suggestivi del fantastico panorama sui vigneti e le ville della Valpolicella storica.

Saranno predisposte 3 griglie di partenza in base al tempo gara dichiarato (tempo effettivo conseguito in precedenti mezze maratone). I settori di partenza saranno suddivisi secondo i gruppi di merito.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/192087848569175/