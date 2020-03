Il teatro a Verona diventa social: nasce l'appuntamento fisso "#ildirettoreconsiglia"

Prende il via venerdì 20 marzo il nuovo appuntamento "social" con #ildirettoreconsiglia. Tutti i venerdì e i martedì mattina, sulla pagina facebook L’Altro Teatro, il direttore artistico del settore spettacolo del Comune, Carlo Mangolini, darà spunti e suggerimenti, proponendo articoli e podcast per approfondire come il mondo teatrale sta vivendo questo periodo. Racconti e riflessioni per tenere vivo l’interesse e offrire al pubblico concrete possibilità di svago e arricchimento culturale.

Lo spettacolo non si ferma quindi, ma prosegue sul web, a portata di like e condivisioni, per coinvolgere i cittadini che si trovano a casa: «Un modo per essere vicini ai veronesi e offrire occasioni per occupare questo tempo in maniera "virtuale" ma anche "virtuosa" – spiega l’assessore alla Cultura Francesca Briani -. L’arte, la lettura e lo spettacolo hanno un cuore che batte nonostante i palazzi siano fisicamente inaccessibili. In questi giorni difficili di chiusura forzata per i musei, i teatri e le biblioteche non rinunciamo alla missione che ci siamo dati. Grazie alla competenza e alla professionalità dei nostri collaboratori, vogliamo continuare a raccontarvi, seppur virtualmente, la meraviglia e la bellezza del nostro patrimonio culturale».

Una sorta di "Verona Social Club" per portare l’arte e il teatro sul web, dove verranno postati interventi video o riprese di spettacoli che non sono riusciti ad andare in scena. Un contenitore anche per raccogliere le preferenze del pubblico. Tra le iniziative in programma, il lancio dell’hashtag #ateilpalco, un invito aperto a condividere e segnalare poesie, canzoni, brevi letture, citazioni tratte da testi teatrali o aforismi, un'occasione di crescita personale e di relazione a distanza.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/altro.teatro.camploy/