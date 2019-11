Per la rassegna L'Altro Teatro va in scena al Camploy lo spettacolo "Occident Express"

Venerdì 29 novembre 2019 alle ore 20.45 per la rassegna L'Altro Teatro va in scena al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo "Occident Express".

Haifa è un’anziana donna irachena che nel 2015 percorre 5.000 chilometri per sottrarre la nipotina alla guerra. Stefano Massini trasforma quel viaggio nel cuore di una terra massacrata in un’appassionante odissea moderna, affidata all’interpretazione di Ottavia Piccolo e alla musica scritta da Enrico Fink per l’Orchestra multietnica di Arezzo. Una storia di migrazione come tante, ma anche il ritratto di una donna forte e coraggiosa.