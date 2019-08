Alter Ego vola all'Aeroporto Boscomantico per l'Aero Weekfestival

Domenica 1 settembre 2019 si terrà l'"Aero Weekfestival" presso l'Aeroporto Boscomantico, in via Boscomantico, 6, 37139 a Verona VR.

Rook Abilly ci racconterà una mostra fotografica evocativa, storie di cielo e di terra, di voli e di lanci, di frisbee e aquiloni.

Cibo di strada, barbecue da ricordare, brunch per famiglie e ristorante nel bosco. Mercatino vintage, laboratorio creativo, giochi e intrattenimento per bambini con i genitori liberi di godersi il week end nell'aerostazione per voli leggeri.

Come da tradizione protagonista la musica: dalle 12 alle 16 musica dal vivo durante la grigliata elettronica e il sunday brunch.

Dalle 18 alle 02 il party e aperitivo

ALTER EGO FIRST CLASS

Marco Dionigi

Paolo Martini

Adrian Morrison

Pizeta

Informazioni e contatti

Street Restaurant dalle 19. alle 24: prenotate il vostro pranzo, la vostra cena, al

339 2523545 o al 335 180860.

Web: https://www.facebook.com/events/364326767792789/

Ingresso libero