Sport all'aria aperta nel cuore della montagna veronese con "Altalessinia Outdays"

Quando si dice Alta Lessinia, si pensa al relax, allo sport, alla natura, ai sapori e alla cultura. Se si aggiunge il divertimento si parla di AltaLessinia Outdays, la tre giorni interamente dedicata al mondo outdoor in programma anche quest’anno, dal 26 al 28 luglio 2019.

AltaLessinia Outdays è un festival dello sport all'aria aperta, che trasforma il paese di Erbezzo (in provincia di Verona) in una vera e propria piazza delle pratiche outdoor. L’obiettivo è promuovere e permettere di vivere la montagna in modo sostenibile, con aree free di sport adatti a tutte le età, manifestazioni agonistiche, concerti live, enogastronomia locale ed escursioni guidate gratuite. Una mission, questa, che si concretizza con l’organizzazione e la gestione dell’evento secondo i parametri di sostenibilità, attraverso un sistema di gestione degli eventi certificato ISO 20121.

SPORT PER TUTTI E MANIFESTAZIONI AGONISTICHE - La piazza del paese (a 1 118 m s.l.m.) sarà il fulcro delle aree sport, promosse in collaborazione con Decathlon, con più di 15 discipline sportive da poter provare: calcetto, pallavolo, tiro con l’arco, roller, monopattini, skate, basket, tennis tavolo, climbing, i salti sui tappeti elastici, volano, mini tennis e mini bike. Sarà possibile anche praticare yoga per genitori e bambini, fitness e partecipare ad escursioni guidate gratuite, in programma per tutto il fine settimana.

Ci sono poi tre manifestazioni agonistiche di running inserite nel programma di AltaLessinia Outdays, rivolte a tutte gli sportivi, atleti e appassionati. Gli amanti del podismo potranno cimentarsi nella 3° Marcia dell’Alta Lessinia, corsa ludico motoria che si sviluppa su due percorsi da 6 e da 12 km tra contrade e sentieri, in un contesto naturale affascinante, con partenza libera (sabato 27 luglio, ore 17) e la classifica senza cronometraggio. Una scelta, quest’ultima, fortemente sostenuta per accogliere le richieste di partecipazione di tutti coloro che vogliano cimentarsi nella Marcia dell’Alta Lessinia senza però essere degli atleti professionisti.

TZIMBAR, UN RICHIAMO ALLA STORIA - Torna di domenica, invece, la sfida della Tzimbar, che significa “Cimbro”, antico popolo di origine bavarese che ha abitato per primo l’altipiano dei Monti Lessini. Una gara di trail running sostenuta da Montura® che viene proposta in due versioni: la prima è Tzimbar Race, ovvero una competizione - unica in Italia - di due frazioni con trail running e 5 “prove cimbre”, che unisce la splendida natura del Parco Naturale della Lessinia alle tradizioni della popolazione Cimbra, ovvero prove di forza e abilità tipiche delle popolazioni di montagna. La seconda è Tzimbar Trail, un trail running puro di 27 km in Alta Lessinia con 980 mt di dislivello positivo, una sfida da non perdere per veri runners!

Lo slogan di AltaLessinia Outdays è semplice: divertirsi e fare sport all’aria aperta, scoprire nuovi luoghi e paesaggi incontaminati, e riscoprire il rapporto con la natura e l’ambiente circostante. Senza dimenticare l’enogastronomia e l’intrattenimento, che rendono AltaLessinia Outdays un weekend di sicuro interesse per tutta la famiglia.

Informazioni e contatti

Web: https://www.altalessiniaoutdays.it/

Tel: +39 320 0736306

mail: info@altalessiniaoutdays.it - iscrizioni@altalessiniaoutdays.it

Facebook: https://www.facebook.com/AltaLessiniaOutdays/