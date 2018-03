Anteprima Fiere del Vino in Enoteca sabato 3 marzo presso Signorvino a Verona

I vini di Alois Lageder (Magrè, BZ) saranno in degustazione in occasione delle Anteprime Fiere Vino 2018, quinta edizione del tour di degustazioni e seminari organizzato da Gambero Rosso in programma dal 26 febbraio al 14 marzo 2018, che ha lo scopo di presentare le nuove annate – presenti alle prossime esposizioni internazionali del vino – delle cantine recensite dalla nota guida romana di critica enologica. Inoltre, le stesse aziende saranno presenti durante i Grandi Wine Tasting organizzati in diverse città d’Italia, nel corso dei quali si svolgeranno master class condotte dagli esperti del Gambero Rosso.

Per informazioni su orari, modalità di partecipazione e per consultare il calendario completo degli eventi, visitare il sito http://www.gamberorosso.it/it/ anteprimafierevino.

Nella sua seconda tappa Alois Lageder incontrerà in enoteca il pubblico di profesisonisti e winelover di Verona, precisamente sabato 3 marzo 2018, dalle 17.00 alle 20.00, presso Signorvino di Corso Porta Nuova 2.

Le due etichette selezionate per l’occasione dall’azienda vitivinicola di Magrè (BZ), che vanta una tradizione nel vino di quasi due secoli e nota per il suo approccio olistico e sostenibile, sono il 2016 FÓRRA Manzoni Bianco - da un vitigno che diventa sempre più interessante per l’Alto Adige in risposta ai cambiamenti climatici e alle sperimentazioni che da anni il vignaiolo di Magré porta avanti in vigna e in cantina - e il 2014 KRAFUSS Pinot Noir, varietà che possiede ormai una lunga tradizione nella regione altoatesina, territorio in cui riesce a trovare una splendida espressione e ad acquisire grande vivacità e struttura. www.aloislageder.eu