Al Teatro Camploy lo spettacolo "Allontanarsi dalla linea gialla!"

Sabato 15 febbraio 2020 alle ore 21 e domenica 16 febbraio alle ore 16.30 va in scena presso il Teatro Camploy lo spettacolo "Allontanarsi dalla linea gialla!".

Compagnia: Estravagario Teatro

Regia: Alberto Bronzato

Testo di: Francesca Mignemi

Puntofermo è una piccola stazione ferroviaria a cui non manca nulla: è famosa per la puntualità dei treni e l’efficienza di Gianni, il capostazione. Nonostante questo è davvero poco frequentata e Gianni lamenta una certa solitudine.

In una sera di nebbia alcune persone aspettano il treno. Il capostazione, felice per l’inaspettata compagnia, fa di tutto per rendere l’attesa piacevole. Attesa che si rivelerà più lunga del previsto, costringendo i viaggiatori a confrontarsi con le loro diversità, le loro storie, le loro paure e la loro tolleranza.

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=66679&tt=verona_agid

Mail: estravagario.teatro@gmail.com