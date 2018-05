Food Regeneration: allergie, intolleranze e insetti. Come sarà il cibo del futuro?

Se lo chiede l’associazione culturale ReGeneration Verona che promuove la rassegna “Food ReGeneration – presente e futuro dell’alimentazione”. Un ciclo di tre incontri che ha un obiettivo preciso: quello di inquadrare i punti critici ed evidenziare le innovazioni che lambiscono il tema dell’alimentazione. Il primo focus sarà domani, mercoledì 9 maggio, presso il Centro Tommasoli (ore 20.30) con la proiezione del film-documentario “Bugs”. Il 26 maggio parlerà, invece, di filiere sostenibili Chiara Ferrua, capo marketing di Lavazza.

ReGeneration, il primo network veronese di giovani, lancia un ciclo di incontri sulle sfide dell’alimentazione attuale, con uno sguardo a quello che metteremo in tavola nel futuro. I consumatori sono, ogni giorno, bersagliati da informazioni spesso in antitesi tra di loro. Il cibo è un tema molto affrontato ma, non di rado, con leggerezza, senza riflessioni di peso che sappiano abbracciare anche l’ambito scientifico e quello dell’innovazione. Il nostro modo di alimentarci si lega a doppio filo con altre voci importanti come quella della sostenibilità e quella del divario mondiale destinato ad aprire ulteriormente la sua forbice con l’aumento costante della popolazione.

La rassegna si svolgerà in tre incontri:

Mercoledi 9 Maggio, ore 20.30 presso il Centro Tommasoli, via Perini n. 7, Verona: “Sai cosa mangerai?”

Proiezione del film-documentario “Bugs” prodotto in collaborazione con NordicFoodLab nato per approfondire il tema degli insetti commestibili come risorsa per combattere la fame nel mondo. Gli insetti sono apprezzati da cuochi e gastronomi per il loro sapore, dagli ambientalisti per il loro basso impatto ecologico e dal mondo della medicina per il loro contenuto nutrizionale. Il documentario si pone una domanda, in particolare,: “Gli insetti sono uno specchio che riflette i nostri sistemi alimentari rotti, o il proiettile d'argento che li risolverà?”

Sabato 26 Maggio, ore 16.00, Officina 18, Via Niccolò Copernico n. 18, Verona: “Sai cosa compri?”

Incontro con soggetti che operano nella grande distribuzione e che si pongono degli obiettivi di sostenibilità. Chiara Ferrua, capo marketing di Lavazza, parlerà del nuovo percorso di filiere sostenibili che l’azienda sta intraprendendo.

Sabato 9 giugno, ore 16.00, Ordine Dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Via Locatelli n. 1, Verona: “Sai cosa mangi?”

Incontro per affrontare l’alimentazione sotto l’aspetto sanitario e, soprattutto, per sfatare le tante bufale che vengono diffuse a proposito di diete, intolleranze e zootecnica. Parleranno e si confronteranno il Dott. Luigi Benini, Dirigente di primo livello presso l’UO di Gastroenterologia del Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgiche dell’Università di Verona e il Dott. Riccardo Murari, veterinario e direttore del reparto “Igiene degli alimenti di origine animale” dell’ULSS9 di Verona.

ReGeneration è un'associazione veronese nata formalmente nel 2016. Tra gli obiettivi della realtà, che riunisce oltre venti ragazzi veronesi, quello di creare occasioni di confronto costruttive in merito alle sfide del nostro presente. ReGeneration è il primo network a Verona composto interamente da giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni.