Alimentare lo spirito: soste spirituali mensili

Il Centro Camilliano di Formazione offre una serie di incontri gratuiti a quanti desiderano, di tanto in tanto, concedersi un tempo per riflettere su temi di carattere spirituale. La modalità seguita prevede un’esposizione teorica accompagnata da un momento di condivisione.

La cadenza degli incontri sarà mensile. Nei mesi di Dicembre e di Aprile, le conferenze saranno sostituite da un ritiro spirituale in preparazione alle solennità del Natale e della Pasqua.



CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Il venerdì sera con orario 18.00 / 19.30

12 Ottobre 2018: “Spiritualità nella vita quotidiana”

16 Novembre 2018: “Come vivere il tempo: routine o opportunità?”

02 Dicembre 2018: Ritiro in preparazione del Santo Natale

18 Gennaio 2019: “La solitudine: essere soli per non essere soli”

15 Febbraio 2019: “Le sfide delle relazioni interpersonali”

15 Marzo 2019: “L’ospite inatteso: accoglienza ed ospitalità”

07 Aprile 2019: Ritiro in preparazione della Santa Pasqua

10 Maggio 2019: “Elogio dell’imperfezione: accoglienza del limite e tensione verso la pienezza”



Per informazioni ed iscrizioni, si prega di rivolgersi alla Segreteria Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.30

per telefono: 045 913765 o via mail: centrocamilliano@sentieriformativi.it